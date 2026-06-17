Un tribunal de Perú inicia juicio al líder del MRTA por asesinatos de colectivo LGTBI

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Lima, 17 jun (EFE).- Un tribunal peruano inició este miércoles el juicio oral contra el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, por el caso ‘Las Gardenias’, una serie de asesinatos cometidos por esa organización subversiva entre 1989 y 1992 contra integrantes de la comunidad LGTBI en la región amazónica de San Martín.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional instaló el juicio oral por el delito de homicidio calificado y terrorismo, informó la Corte Superior Nacional en la red social X.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustentó ante el tribunal su pedido de cadena perpetua para el líder del MRTA y otros cabecillas de esa agrupación subversiva.

Durante la acusación, el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama, sostuvo que los dirigentes del MRTA habrían ordenado la comisión de crímenes contra miembros de la comunidad LGTBI en San Martín como parte de un plan «de limpieza social».

En ese contexto, pidió que Polay sea condenado a pena cadena perpetua, al igual que María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados de ser autores mediatos (con dominio del hecho) en este caso.

El pasado 26 de mayo, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo había conseguido que no se declare la prescripción de los delitos que se cometieron «en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos».

Según la acusación fiscal, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, liderados por Lino Manrique, ejecutaron a ocho hombres integrantes de la comunidad LGTBI en la discoteca ‘Las Gardenias’, en la ciudad amazónica de Tarapoto, en el departamento de San Martín, en mayo de 1989.

En 1990, miembros del mismo grupo subversivo asesinaron a Luis Pinchi, estilista de Tarapoto, como parte del lineamiento de «limpieza social» que tenía la organización terrorista contra la comunidad LGTBI en la región.

Durante 1991 y 1992, ejecutaron, además, a Silvano Vela y Salomón Pérez, respectivamente, también por razones de orientación sexual.

Polay, de 75 años, fue detenido y condenado a prisión después de haber liderado hasta 1992 al marxista MRTA, causante junto al grupo maoísta Sendero Luminoso de la mayoría de las víctimas que dejó el conflicto armado interno (1980-2000) en Perú, según determinó en su informe final de 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El líder del MRTA cumple condena bajo un régimen de máxima seguridad en la Base Naval del Callao, donde se encuentran únicamente detenidos de alta peligrosidad.

Al presentar su petición de condenas por el caso ‘Las Gardenias’, la Fiscalía remarcó su compromiso con la búsqueda de la verdad, reparación para los familiares de las víctimas de crímenes de odio y alcanzar sanciones para los responsables de delitos que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos por razones de orientación sexual. EFE

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