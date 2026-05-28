Un tribunal de Perú ordena reincorporar a la Fiscalía a destituida fiscal general Espinoza

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Lima, 28 may (EFE).- Un tribunal de Perú ordenó este jueves el reintegro de la destituida fiscal general Delia Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público, al aceptar una parte de la demanda de amparo presentada contra una de sus dos inhabilitaciones por diez años que le impuso el Congreso.

Este reintegro le devuelve a Espinoza su estatus como fiscal, pero no le regresa el cargo de Fiscal de la Nación (fiscal general), que ostentaba desde noviembre de 2024 y hasta septiembre de 2025, antes de ser retirada del cargo.

Los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima resolvieron, por mayoría, declarar fundada la demanda de amparo de Espinoza contra el Legislativo y, por tanto, inaplicable los efectos de las resoluciones legislativas, aprobadas en diciembre contra la ex fiscal de la Nación, que terminaron por apartarla del ejercicio del cargo.

El Congreso le impuso a Espinoza en diciembre pasado una primera inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, a raíz de un proceso abierto en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigadora del delito de usurpación de funciones.

El motivo de la sanción se debía a que la culparon de no haber permitido la intervención de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares de delitos contra altos funcionarios, como aprobó el Parlamento, apartando a los fiscales de esa función.

Esta nueva resolución judicial ordena la reincorporación de Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, como «fiscal suprema titular del Ministerio Público» siempre y cuando no exista una resolución administrativa, judicial o de otra índole que disponga lo contrario.

Sin embargo, los magistrados también dejaron «a salvo» la potestad del Congreso para que proceda, de acuerdo a sus atribuciones, con relación a las imputaciones contra Espinoza como infracción constitucional y la presunta comisión de delitos de función.

A inicios de este mes, el pleno del Congreso aprobó una segunda inhabilitación contra Espinoza para ejercer cargos públicos por diez años, a raíz de una denuncia contra 11 parlamentarios que aprobaron una ley para seguir cobrando su pensión como militares o policías en retiro, además de su sueldo como congresistas.

Espinoza ejerció el cargo de Fiscal de la Nación hasta septiembre de 2025, cuando fue inicialmente suspendida del puesto en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.

En enero último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, aprobó su destitución como fiscal suprema por haber dilatado la reincorporación de Benavides.

La fiscalía general de Perú ha sido asumida de manera interina por el fiscal supremo Tomás Galvez, quien en una de sus primeras medidas disolvió los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó a la constructora brasileña Odebrecht, y la trama de ‘Los cuellos blancos’, donde él estaba involucrado. EFE

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