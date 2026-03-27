Un tribunal de Perú rechaza suspender condena de 15 años de cárcel al expresidente Humala

3 minutos

Lima, 27 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones rechazó suspender la condena de 15 años de prisión contra el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) al considerar que el riesgo procesal no ha variado, de acuerdo a la resolución judicial publicada este viernes por la Corte Superior Nacional.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la petición presentada por la defensa de Humala para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años por el delito de lavado de activos agravado, según informó el Poder Judicial.

Según la resolución, el riesgo procesal no ha variado, pues «persisten factores como la alta pena, la gravedad de los hechos, los vínculos internacionales, el arraigo familiar debilitado y la falta de prueba de arraigo laboral».

El exmandatario busca anular la condena que se le impuso después de que el Tribunal Constitucional librase a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), de la misma acusación por la que fue condenado Humala: lavado de dinero en la financiación irregular de campañas electores con aportes no declarados.

Humala está recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima, desde que recibió la sentencia, en abril del año pasado, por haber recibido aportaciones no declaradas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Su esposa Nadine Heredia también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales, pero recibió el asilo de Brasil y vive en ese país con su hijo menor.

En un mensaje compartido en X desde su cuenta personal, Humala dijo que fue sentenciado por «un presunto aporte de campaña que no fue probado, ni encontrado».

Agregó que este hecho «incluso bajo la tesis fiscal no configura delito y por el cual adversarios políticos míos han sido sobreseídos y sus casos archivados», en referencia al caso contra Keiko Fujimori, actual candidata presidencial de Fuerza Popular, que fue anulado por presuntos errores en la acusación.

«Cada día de encierro es una afrenta a la justicia, a la igualdad ante la ley y un secuestro por parte del Estado», expresó Humala.

Asimismo, la defensa del exmandatario ha denunciado a los jueces que ordenaron la ejecución inmediata de la condena, pues Humala fue detenido inmediatamente tras la lectura de la sentencia y recluido en la prisión, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad ideológico al sostener que el expresidente aún no había recibido la resolución escrita y notificada. EFE

mmr/fgg/ajs