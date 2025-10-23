Un tribunal de Yemen condena a muerte a seis iraníes por tráfico de drogas

Saná, 23 oct (EFE).- Un tribunal de Seguridad del Estado de la provincia yemení de Hadramaut, bajo control del gobierno yemení internacionalmente reconocido, ha condenado a muerte a seis ciudadanos iraníes, que serán decapitados o fusilados por haber intentado presuntamente introducir tres toneladas de narcóticos en el país.

Según fuentes judiciales, la condena la emitió este miércoles el juez Fahd al Yazidi, presidente de la corte de Seguridad del Estado de la capital de la provincia, la más grande del país y rica en recursos petroleros.

Al Yazidi halló a los seis iraníes culpables de haber intentado introducir en el país tres toneladas de hachís y metanfetamina a bordo de un barco que fue interceptado en la costas del mar Arábigo en 2023.

De acuerdo con las fuentes, la corte ordenó que la ejecución sea llevada a cabo mediante decapitación con espada o por fusilamiento.

Esta condena llega después de una serie de capturas de alijos de droga en la costa yemení, donde las autoridades han interceptado en los últimos años varios barcos que cargaban drogas y han arrestado a sus tripulaciones, de origen yemení en su mayor parte pero también de otras nacionalidades.

Son las provincias yemeníes próximas a Omán y el mar Arábigo las que constituyen el epicentro del narcotráfico en la zona, en el contexto de la guerra civil que asola el país desde hace más de diez años y que tiene sus principales focos de conflicto en las regiones occidentales del país.

Esa ruta, según las autoridades del gobierno yemení reconocido internacionalmente, es la que emplea Irán para transportar también armas a sus aliados de la milicia de los hutíes, que controlan gran parte del norte y el oeste del país.

Este mismo miércoles, fuerzas del gobierno yemení dijeron haber capturado un barco iraní con armas cerca del estrecho de Bab al Mandeb, que según dijeron iban destinadas a los rebeldes hutíes. EFE

