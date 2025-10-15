Un tribunal declara infundada la petición para que se impida que Boluarte abandone Perú

Lima, 15 oct (EFE).- Un tribunal peruano declaró este miércoles infundada una petición de la Fiscalía para que se ordene impedir la salida del país, durante 36 meses, de la expresidenta Dina Boluarte, en un proceso que se le sigue por presunto lavado de activos.

«Se declara infundado el requerimiento», resolvió el juez Fernando Valdez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras señalar que «no existe sustento fáctico» para ordenar esa medida contra la exmandataria, quien fue destituida del cargo el pasado jueves por el Congreso.

Tras conocerse la decisión, el fiscal Ángel Astocondor anunció que interpondrá un recurso de apelación, mientras que el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, manifestó su conformidad. EFE

dub/vh