Un tribunal desestima un recurso que buscaba impedir la subasta de objetos de Mandela

Nairobi, 23 ene (EFE).- Un tribunal ha desestimado un recurso presentado por la Agencia de Recursos Patrimoniales de Sudáfrica (SAHRA, siglas en inglés) y otras dos entidades públicas para impedir que una hija de Nelson Mandela y su antiguo carcelero, convertido en amigo, subasten objetos que les regaló el expresidente sudafricano.

El Tribunal Supremo de Apelación rechazó la apelación interpuesta por SAHRA, el Museo de la Isla de Robben -donde estuvo preso Mandela durante 18 de los 27 años de cautiverio por luchar el sistema de segregación racial del apartheid (1948-1994)- y el Departamento de Deportes, Arte y Cultura contra un fallo de una instancia judicial inferior, según recogen este viernes medios locales.

Las tres partes habían apelado contra la resolución del Tribunal Superior de Gauteng (norte), que en diciembre de 2023 desestimó su petición de detener la subasta después de una larga batalla legal.

Pero el Tribunal Supremo de Apelación secundó a la instancia inferior argumentando que «SAHRA no intentó explicar los fundamentos por los que sostiene que cada bien enumerado (…) es un ‘objeto dentro de un tipo de objetos declarados como bienes patrimoniales’».

«En cambio, se limita a afirmar que todos esos bienes se consideran bienes patrimoniales, omitiendo los hechos principales de los que depende dicha conclusión», apostilló la corte, al concluir que «se desestima la apelación con costas».

La hija mayor de Mandela, Makaziwe Mandela, se felicitó por el veredicto y subrayó que «es arrogante que una entidad como SAHRA pretenda conocer la última voluntad de mi padre mejor que quienes lo acompañaron al final: su familia».

«Su legado también es nuestro»

«Su legado también es nuestro. No es, ni nunca será, un juego político», añadió la hija, citada por medios locales.

Makaziwe Mandela, junto con el exguardia de prisión de su padre David Parr, quería subastar objetos del exmandatario en una puja prevista en febrero de 2023 por la casa Guernsey’s de Nueva York que fue suspendida.

De ellos, la SAHRA argumentó que 29 son patrimoniales del Estado y debían ser devueltos a Sudáfrica.

Guernsey’s aseguró que el dinero recaudado con la venta se usaría para construir un jardín conmemorativo cerca de donde el expresidente creció y fue enterrado, el pueblo de Qunu, en la provincia del Cabo Oriental (este).

Entre los artículos ofrecidos al mejor postor destacaban un documento de identidad de Mandela emitido en 1993, cartas escritas y dibujos realizados en prisión, su bastón y un regalo del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle.

Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 en su casa del selecto barrio de Houghton, en Johannesburgo, tras una recaída de una infección pulmonar.

Ganador del Premio Nobel de la Paz en 1993, Mandela estuvo encarcelado durante casi treinta años por luchar contra el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en las primeras elecciones libres de 1994, que pusieron fin a más de tres siglos de dominio de la minoría blanca.

Cinco años después, el héroe anti-apartheid dejó la Presidencia debido a su avanzada edad. EFE

