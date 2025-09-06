The Swiss voice in the world since 1935

Un tribunal en EEUU mantiene el fallo favorable a los pasaportes con género «X»

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este jueves un fallo de un tribunal inferior que le ordenó al gobierno de Donald Trump reanudar la emisión de pasaportes con la opción de género «X».

Trump emitió en enero una orden ejecutiva según la cual solo se reconocerían dos géneros: masculino y femenino, poniendo fin a las políticas oficiales que reconocían un tercer género en los pasaportes, identificado con una ‘X’.

En junio, una jueza de distrito ordenó al Departamento de Estado que reanudara la emisión de pasaportes con la opción «X» para las personas transgénero y no binarias afectadas por el cambio de política. 

Este jueves, un panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones denegó la solicitud de la administración Trump para suspender la orden de la jueza.

En su decisión, los magistrados señalaron la conclusión del tribunal inferior de que las personas afectadas por el cambio «sufrirán una variedad de daños inmediatos e irreparables» por la aplicación de la política. 

El primer pasaporte estadounidense con el género «X» fue emitido en octubre de 2021 por el Departamento de Estado, que especificó que la casilla «X» estaba reservada para «personas no binarias e intersexuales» y, en general, para quienes no se identifican con los criterios de género propuestos previamente. 

Durante su campaña, Donald Trump prometió poner fin a lo que él llama la «locura transgénero» en Estados Unidos.

cl/md/mvl/mel

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR