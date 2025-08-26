Un tribunal en Fráncfort prohíbe a Apple hacer publicidad verde engañosa
Fráncfort (Alemania), 26 ago (EFE).- La Audiencia Provincial de Fráncfort prohibió este martes a la compañía tecnológica estadounidense Apple hacer publicidad verde engañosa de su reloj de pulsera inteligente, tras una demanda de la organización de protección del medioambiente Deutsche Umwelthilfe (DUH).
El tribunal regional de Fráncfort dictaminó que Apple no puede en el futuro publicitar su reloj de pulsera inteligente como neutral con las emisiones de CO2 porque esta publicidad es engañosa.
Deutsche Umwelthilfe acusó a Apple de lavado de imagen verde, al presentar el reloj más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es.
El veredicto todavía no es fime y Apple puede interponer un recurso de apelación.
La Audiencia Provincial de Fráncfort establece una multa de 250.000 euros por cada caso de incumplimiento de la sentencia.
Desde 2023, Apple dice en su publicidad que sus relojes de pulsera inteligentes son neutrales con las emisiones de CO2 porque esta se evitan en gran parte en la fabricación y transporte y el resto se equilibra con proyectos de compensación naturales.
Deutsche Umwelthilfe consideró que esta declaración es lavado verde y la Audiencia Provincial de Fráncfort le ha dado la razón. EFE
aia/nam