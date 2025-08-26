The Swiss voice in the world since 1935

Un tribunal en Fráncfort prohíbe a Apple hacer publicidad verde engañosa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 26 ago (EFE).- La Audiencia Provincial de Fráncfort prohibió este martes a la compañía tecnológica estadounidense Apple hacer publicidad verde engañosa de su reloj de pulsera inteligente, tras una demanda de la organización de protección del medioambiente Deutsche Umwelthilfe (DUH).

El tribunal regional de Fráncfort dictaminó que Apple no puede en el futuro publicitar su reloj de pulsera inteligente como neutral con las emisiones de CO2 porque esta publicidad es engañosa.

Deutsche Umwelthilfe acusó a Apple de lavado de imagen verde, al presentar el reloj más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es.

El veredicto todavía no es fime y Apple puede interponer un recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Fráncfort establece una multa de 250.000 euros por cada caso de incumplimiento de la sentencia.

Desde 2023, Apple dice en su publicidad que sus relojes de pulsera inteligentes son neutrales con las emisiones de CO2 porque esta se evitan en gran parte en la fabricación y transporte y el resto se equilibra con proyectos de compensación naturales.

Deutsche Umwelthilfe consideró que esta declaración es lavado verde y la Audiencia Provincial de Fráncfort le ha dado la razón. EFE

aia/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR