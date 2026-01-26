Un tribunal examina en febrero la demanda de Sarkozy para no portar brazalete electrónico

1 minuto

París, 26 ene (EFE).- El Tribunal Judicial de París examinará el próximo 23 de febrero la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no portar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme, informó este lunes la emisora Franceinfo.

Sarkozy pedirá la aplicación de una «unificación de penas» para evitar el brazalete electrónico por segunda vez. Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme por un caso de corrupción y tráfico de influencias correspondiente a 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda en firme, a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Sin embargo, el jefe de Estado entre 2007 y 2012 alega que el brazalete no es necesario pues ya lo portó.

Mientras, se enfrenta a un proceso en apelación del considerado el caso más grave contra él por su implicación en la financiación de la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este, Sarkozy fue castigado en septiembre de 2025 a 5 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el mandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación programado para marzo de 2026. EFE

atc/cat/alf