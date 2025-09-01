Un tribunal finlandés condena por terrorismo a un independentista de Biafra (Nigeria)

Helsinki, 1 sep (EFE).- Un tribunal finlandés condenó este lunes a seis años de prisión por delitos de terrorismo al activista nigeriano residente en Finlandia Simon Ekpa, considerado uno de los líderes del movimiento rebelde a favor de la independencia de Biafra (sureste de Nigeria).

Ekpa, quien vive en Finlandia desde 2007 y tiene nacionalidad del país nórdico, fue declarado culpable de incitación a cometer un delito público con fines terroristas y de participar en las actividades del grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), al que el Gobierno de Nigeria considera una organización terrorista.

Según la sentencia del tribunal, el condenado intentó promover desde Finlandia la independencia de la región de Biafra por medios ilegales entre 2021 y 2024 y utilizó las redes sociales para ganar influencia política y atribuirse un papel de dirigente dentro del movimiento separatista.

Asimismo, contribuyó junto a otras figuras del movimiento biafrense a apoyar las actividades de grupos armados separatistas, a los que el tribunal finlandés consideró organizaciones terroristas.

«Ekpa suministró armas, explosivos y municiones a estos grupos a través de su red de contactos. También se cree que animó e incitó a sus seguidores en su cuenta de (la red social) X a cometer delitos en Nigeria», afirmó del fallo judicial.

Además de los delitos de terrorismo, el tribunal condenó al acusado por fraude fiscal agravado y por violar las disposiciones de la ley de abogados, al haber ejercido como asesor jurídico sin tener estudios de Derecho.

Ekpa, quien ejerció como político local en la ciudad de Lahti (Finlandia) y era miembro del gobernante partido conservador Kokoomus del primer ministro Petteri Orpo, negó todos los cargos durante el juicio.

El grupo separatista IPOB mantiene desde hace años un enfrentamiento armado contra el ejército nigeriano con el objetivo de lograr la independencia de Biafra, poblada mayoritariamente por personas del pueblo igbo y fe cristiana.

El conflicto data desde 1967, cuando, en medio de crecientes tensiones étnicas debido a sucesivos golpes de Estado, el gobernador de la región Oriental de Nigeria, Emeka Ojukwu, anunció la creación de la República de Biafra para proteger a los igbos, objeto de matanzas en el norte del país.

El Gobierno militar nigeriano intentó recuperar el control por la fuerza, dando lugar así a la guerra civil de Nigeria (1967-1970), que causó cerca de dos millones de muertos, sobre todo por la hambruna desatada en la región por un bloqueo de dos años. EFE

