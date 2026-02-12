Un tribunal francés fallará el 7 de julio en el caso de presunta malversación de Marine Le Pen

afp_tickers

1 minuto

Un tribunal de apelaciones de París fallará el 7 de julio en el caso por presunta malversación de fondos públicos europeos de la líder de la ultraderecha Marine Le Pen, que podría impedirle presentarse a las presidenciales de 2027, se anunció el miércoles.

En marzo de 2025, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró una «caza de brujas».

La política recurrió la condena y ahora un tribunal de apelación de París debe dirimir si puso en marcha un sistema entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido, pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran en realidad para la formación, algo prohibido.

La semana pasada la fiscalía la consideró de nuevo culpable y pidió condenarla a un año de prisión firme, que podría cumplir a domicilio con una tobillera electrónica, cinco años de inhabilitación y a 100.000 euros (118.000 dólares) de multa.

Si el tribunal de apelación sigue el pedido del ministerio público, la política de 57 años no podría presentarse a la presidencial. Para hacerlo, necesita una condena inferior a dos años de inhabilitación y sin medidas que le impidan hacer campaña electoral.

pab/ekf/giv/pc/mb