The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un tribunal francés mantiene el cierre de un patio de un colegio por ser muy ruidoso

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 2 oct (EFE).- La Corte de Apelación de Versalles mantuvo este jueves el cierre temporal del patio de un colegio situado en las afueras de París por ser muy ruidoso para los vecinos y anunció que se nombrará una figura mediadora para resolver el conflicto.

‘Les Rayons de Soleil’, escuela pre-escolar y de primaria, seguidora del método Montessori, está situada en Maisons-Lafitte (noroeste de París), seguirá sin poder disfrutar de los 500 metros cuadrados de patio de recreación, después de que el pasado mayo un tribunal de primera instancia ordenase su cierre por las molestias que los ruidos a las personas que residen cerca del establecimiento.

El sindicato de copropietarios del inmueble logró esa primera decisión favorable basándose en un reglamento que data de 1834.

El ministro de Justicia en funciones, Gerald Darmanin, saludó en ‘X’ que la Corte de Apelación haya indicado una mediación.

«Me alegro de esta decisión que puede brindar una buena solución a este conflicto», indicó Darmanin. EFE

atc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR