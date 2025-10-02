Un tribunal francés mantiene el cierre de un patio de un colegio por ser muy ruidoso
París, 2 oct (EFE).- La Corte de Apelación de Versalles mantuvo este jueves el cierre temporal del patio de un colegio situado en las afueras de París por ser muy ruidoso para los vecinos y anunció que se nombrará una figura mediadora para resolver el conflicto.
‘Les Rayons de Soleil’, escuela pre-escolar y de primaria, seguidora del método Montessori, está situada en Maisons-Lafitte (noroeste de París), seguirá sin poder disfrutar de los 500 metros cuadrados de patio de recreación, después de que el pasado mayo un tribunal de primera instancia ordenase su cierre por las molestias que los ruidos a las personas que residen cerca del establecimiento.
El sindicato de copropietarios del inmueble logró esa primera decisión favorable basándose en un reglamento que data de 1834.
El ministro de Justicia en funciones, Gerald Darmanin, saludó en ‘X’ que la Corte de Apelación haya indicado una mediación.
«Me alegro de esta decisión que puede brindar una buena solución a este conflicto», indicó Darmanin. EFE
