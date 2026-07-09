The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un tribunal francés ordena a Shein retirar productos con el cocodrilo de Lacoste en la UE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 9 jul (EFE).- La Justicia francesa ordenó este jueves de forma provisional a la plataforma china de comercio electrónico Shein retirar de su catálogo en toda la Unión Europea (UE) prendas, joyas y accesorios que reproduzcan el logotipo del cocodrilo de la firma Lacoste, al apreciar indicios de falsificación y un riesgo evidente de confusión para los consumidores.

El Tribunal Judicial de París también concedió a Lacoste un anticipo de 110.000 euros por los daños reclamados y ordenó a Shein publicar la resolución durante un mes en su página de inicio y en sus aplicaciones.

La medida, adoptada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo del litigio, busca evitar un mayor perjuicio mientras continúa el proceso.

La empresa Shein, uno de los principales exponentes de la moda ultrarrápida, afronta además una creciente presión regulatoria en Francia, donde el Gobierno impulsa sanciones económicas contra este modelo de negocio por su impacto ambiental. EFE

cat/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR