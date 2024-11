Un tribunal indio levanta la prohibición de «Los versos satánicos» de Salman Rushdie

Nueva Delhi, 8 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Delhi anuló una prohibición sobre la controvertida novela del escritor británico de origen indio Salman Rushdie, ‘Los versos satánicos’, que forzó al autor a vivir bajo protección policial y desató manifestaciones violentas en varios países, incluida la India.

La corte se vio forzada a levantar el veto después de que el Gobierno indio fallase en presentar pruebas concretas de la existencia de una notificación de la prohibición, según la decisión del tribunal con fecha del pasado martes.

«A la luz de las circunstancias antes mencionadas, no tenemos otra opción que presumir que no existe tal notificación y, por lo tanto, no podemos examinar la validez de la misma y desestimar la petición de amparo por infructuosa», dijo el Tribunal Superior de Delhi en una transcripción de la decisión hecha pública este viernes por los medios locales.

Publicada en 1988, la novela desencadenó una de las mayores controversias literarias del siglo XX, generando profundas divisiones políticas, religiosas y culturales, especialmente en el mundo musulmán.

La obra, que condujo a una fetua emitida por el ayatolá Ruholá Jomeiní pidiendo la muerte de Rushdie, explora temas de identidad y fe.

Tras la publicación hubo una ola de indignación debido a la representación de figuras y eventos religiosos islámicos, considerada blasfema por muchos.

La reacción fue inmediata. Protestas, ataques a librerías, quemas de libros y manifestaciones masivas se extendieron por diversos países, principalmente en aquellos con una población mayoritariamente musulmana.

La India, con su gran comunidad musulmana, fue uno de los primeros en prohibir la novela. EFE

