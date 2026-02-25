Un tribunal indonesio condena a los asesinos de Matilde Muñoz a 18 años de cárcel

Lombok (Indonesia), 25 feb (EFE).- Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio.

La sesión tuvo lugar este miércoles en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, quienes admitieron durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en «shock» al despertar esta, de entonces 72 años.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla. EFE

