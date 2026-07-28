Un tribunal internacional desestima casi todos los reclamos de una minera de EEUU contra México

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Un tribunal internacional desestimó casi todos los reclamos que una empresa estadounidense sostenía contra México, en un caso que involucra una mina de piedra caliza en el Caribe mexicano.

El gobierno de México acusaba a Vulcan Materials de ocasionar daños ambientales por sus operaciones en una mina de piedra caliza en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, una joya turística en el sureste del país.

Por ello, restringió la extracción de materiales y decretó un área natural protegida en la zona.

La empresa aseguraba, por su parte, que las acciones del gobierno afectaron sus inversiones por lo que buscaba una indemnización de más de 1.700 millones de dólares.

El diferendo inició durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El arbitraje se llevó a cabo al amparo de las disposiciones de inversión del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Economía dijo en un comunicado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) «desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa».

Añadió que solo reconoció un reclamo por la clausura de un predio en enero de 2018.

«El gobierno de México analiza detalladamente la decisión del tribunal para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance», dijo la secretaría.

Por su parte, Vulcan dijo en un comunicado que el tribunal encontró que México violó el acuerdo comercial, aunque la compensación que obtuvo fue «insignificante».

yug/lb