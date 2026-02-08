Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión

1 minuto

Teherán, 8 feb (EFE).- Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la octava sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili. EFE

ash-jlr/jlp