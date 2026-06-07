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Un tribunal iraní confirma la sentencia a un año de cárcel al director Jafar Panahi

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Teherán, 7 jun (EFE).- Un tribunal revolucionario iraní confirmó la sentencia a un año de cárcel y la prohibición de dos años de salir del país contra el afamado cineasta Jafar Panahi por el cargo de propaganda contra la República Islámica por la realización de películas de manera clandestina y el apoyo a las protestas de “mujer vida, libertad».

“Según la sentencia, Panahi fue declarado culpable de propaganda contra la República Islámica de Irán y condenado a un año de prisión”, informó este domingo el abogado del cineasta Mustafa Nili en unas declaraciones recogidas por el diario reformista Etemad. EFE

jlr/av

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