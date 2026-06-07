Un tribunal iraní confirma la sentencia a un año de cárcel al director Jafar Panahi

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Teherán, 7 jun (EFE).- Un tribunal revolucionario iraní confirmó la sentencia a un año de cárcel y la prohibición de dos años de salir del país contra el afamado cineasta Jafar Panahi por el cargo de propaganda contra la República Islámica por la realización de películas de manera clandestina y el apoyo a las protestas de “mujer vida, libertad».

“Según la sentencia, Panahi fue declarado culpable de propaganda contra la República Islámica de Irán y condenado a un año de prisión”, informó este domingo el abogado del cineasta Mustafa Nili en unas declaraciones recogidas por el diario reformista Etemad.

Nili indicó que el ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2025 también fue condenado a la prohibición de salir del país y la afiliación a grupos políticos y sociales durante dos años.

Entre los cargos por los que ha sido condenado se encuentra la realización de películas clandestinas y polémicas contra la República Islámica, el apoyo a las protestas de de “mujer vida, libertad” desatadas en 2022 por la muerte bajo custodia policía de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo, la publicación de un vídeo en contra de la pena de muerte y la firma de declaraciones de apoyo a presos políticos, entre otros.

La sentencia puede ser apelada, según Nili.

El nuevo juicio se realizó tras el regreso de Panahi al país persa el 30 de marzo y tras la apelación presentada por sus abogados contra la pena de un año de cárcel y dos de prohibición de realizar cine que se le impuso en diciembre del año pasado cuando se encontraba fuera del país persa.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y se alzó con la Palma de Oro en Cannes en 2025 con el filme It Was Just an Accident’ ( ‘Un simple accidente’).

En la cinta un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta.

La película también estuvo nominada a un Óscar, a cuya gala acudió en Los Ángeles antes de regresar a su país a pesar de la condena a prisión que pesa sobre él y de las fuertes críticas que expresó contra la República Islámica por la represión de las protestas de enero en las que murieron miles de personas.

Entre los numerosos y prestigiosos premios de una extraordinaria carrera internacional, Panahi ganó en 2015 el Oso de Oro de Berlín con ‘Taxi’; el mejor guión en Cannes por su película ‘Three Faces’ (‘Tres caras’) en 2018, y con ‘No bears’ (‘Los osos no existen’), un aplaudido alegato contra la falta de libertades en Irán y la disección de un país excesivamente aferrado a las tradiciones, se alzó en Venecia con el Premio del Jurado.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de «reunión y colusión contra la seguridad nacional» y «propaganda contra el sistema» de la República Islámica de Irán.

Fue detenido de nuevo en julio de 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad y encarcelado hasta febrero de 2023, cuando salió tras una huelga de hambre. EFE

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