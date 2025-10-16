Un tribunal israelí extiende otros seis meses la detención del doctor gazatí Safiya

1 minuto

Jerusalén, 16 oct (EFE).- La abogada y la familia del doctor gazatí Abu Safiya, arrestado por el Ejército israelí de forma arbitraria en la Franja de Gaza el pasado 27 de diciembre, confirmaron este jueves la prórroga por otros seis meses de su detención.

«La decisión se produce a pesar de que el nombre de mi padre había sido anteriormente incluido en las listas de liberación a cambio de rehenes, lo que redobla la ansiedad y el desconcierto entre su familia y todos los que persiguen su causa humanitaria», denunciaron los familiares en un comunicado publicado en Instagram.

«Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta continua detención sin cargos ni un juicio justo», añade el texto. EFE

pms/jgb