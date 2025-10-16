Un tribunal israelí extiende otros seis meses la detención del doctor gazatí Safiya

Jerusalén, 16 oct (EFE).- La abogada y la familia del doctor gazatí Abu Safiya, arrestado por el Ejército israelí de forma arbitraria en el hospital que dirigía en la Franja de Gaza el pasado 27 de diciembre, confirmaron este jueves la prórroga por otros seis meses de su detención.

«La decisión se produce a pesar de que el nombre de mi padre había sido anteriormente incluido en las listas de liberación a cambio de rehenes, lo que redobla la ansiedad y el desconcierto entre su familia y todos los que persiguen su causa humanitaria», denunció uno de sus hijos, Idris, en un comunicado publicado en Instagram.

«Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta continua detención sin cargos ni un juicio justo», añade el texto en referencia al dictamen adoptado hoy por un tribunal del distrito de Beersheva.

Según el equipo legal de la ONG palestina Al Mezan, que le representa, Safiya -director del Hospital Kamal Adwan y muy vocal contra la ofensiva bélica israelí en Gaza- participó por videoconferencia en la audiencia desde la prisión de Ofer, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Al Mezan manifestó su preocupación de que Safiya sufra maltrato en prisión y en un comunicado ayer alegó que «la ausencia de indicios de liberación» podría responder a la intención de Israel de usar su detención como moneda de cambio y con fines políticos.

«Al Mezan advierte que Israel podría estar utilizando su detención, junto con la de miles de otros palestinos, como palanca política en las actuales negociaciones de alto el fuego. Este uso de prisioneros y detenidos palestinos como instrumento de negociación constituye una toma de rehenes según el derecho internacional humanitario (DIH)», denunció el grupo.

El pasado 25 de marzo, un tribunal del distrito de BeerSheva ya prorrogó su detención por seis meses, en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales de Israel, sin cargos.

Inicialmente recluido hasta el 9 de enero de 2025 en Sde Teiman, una prisión militar conocida por la tortura sistemática y documentada por grupos pro derechos humanos contra presos palestinos, fue después trasladado a la prisión de Ofer el 11 de febrero de 2025.

Cuando la abogada pudo finalmente visitarlo en febrero de 2025, tras 47 días sin asistencia legal, Safiya dijo haber sufrido maltrato y un trato degradante a manos de las autoridades israelíes, que lo desnudaron a la fuerza en Sde Teiman, lo obligaron a sentarse sobre grava afilada durante horas y lo golpearon brutalmente, según detalla Al Mezan.

En la prisión de Ofer, Safiya pasó 25 días en régimen de aislamiento y fue interrogado durante 10 días seguidos, de acuerdo con esta misma fuente, además de perder mucho peso. EFE

