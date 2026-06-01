Un tribunal rechaza una demanda de Ruanda por una indemnización del Reino Unido

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Un tribunal internacional rechazó este lunes una demanda de Ruanda para obtener del Reino Unido una indemnización equivalente a unos 130 millones de dólares por la anulación de un acuerdo sobre expulsión de migrantes.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en La Haya, estimó que el Reino Unido no está obligado a pagar los dos años de gastos impagados vinculados a este programa, que fue suspendido en 2024.

En 2022, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, había concluido un acuerdo con Ruanda para enviar a ese país a personas llegadas al país tras haber realizado «viajes peligrosos o ilegales» a bordo de pequeñas embarcaciones o camiones.

Sin embargo, el proyecto se topó desde el principio con obstáculos jurídicos y políticos, y el Tribunal Supremo británico acabó rechazándolo por considerarlo ilegal.

El actual primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que este plan estaba «muerto y enterrado» ya desde su llegada al cargo, en julio de 2024.

Durante los dos años previos al abandono del proyecto, solo cuatro personas viajaron a Ruanda, según el actual gobierno británico, y todas lo hicieron de forma voluntaria.

El sitio web del gobierno británico señala que ya se han pagado a Ruanda unas 290 millones de libras esterlinas (unos 390 millones de dólares), pero Kigali sostuvo en sus observaciones preliminares que seguían pendientes dos pagos anuales de 50 millones de libras esterlinas (USD 67 millones) cada una.

Los jueces de la CPA, creada en 1899 para resolver litigios contractuales entre Estados, rechazaron por mayoría una demanda de indemnización de 50 millones de libras esterlinas correspondiente al primer año y rechazaron por unanimidad una demanda por el mismo importe para el segundo año.

Las dos naciones están distanciadas desde que el Reino Unido redujo su ayuda financiera a Ruanda en 2025, y acusó a ese país de apoyar a los rebeldes del grupo armado M23 en la República Democrática del Congo (RDC).

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