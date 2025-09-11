Un tribunal turco rechaza anular elecciones del partido opositor en Estambul

Estambul, 11 sep (EFE).- Un tribunal de Ankara ha rechazado este jueves la anulación del último congreso del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, en Estambul, poniendo de esta manera fin a la intervención de la rama provincial del partido, decretada hace diez días por otro juzgado.

El 2 de septiembre, un tribunal de Estambul había admitido a trámite una denuncia por supuesta compra de votos en el congreso provincial del CHP de Estambul, celebrado en 2023, anulando como medida cautelar los resultados y nombrando como interventor al exdiputado socialista Gürsel Tekin.

La misma denuncia también se había interpuesto en un tribunal de Ankara, que hoy ha rechazado el caso por carecer de fundamento, lo que significa que no puede volver a abrirse, aunque esta decisión sí puede ser recurrida ante una instancia superior, informa el diario Cumhuriyet.

Según los juristas del CHP citados por este medio, la decisión de Ankara anula también las medidas cautelares decretadas por el juzgado de Estambul.

Tekin, sin embargo, ha declarado que continuará en el cargo de interventor, manteniendo el pulso contra la dirección del CHP, que, por su parte, ha recibido el apoyo explícito del partido izquierdista prokurdo DEM, el segundo mayor de la oposición, así como de figuras opositoras de la derecha.

El disidente intentó tomar posesión de su cargo como jefe de la rama de Estambul del CHP el lunes pasado, entrando en la sede provincial acompañado de un fuerte contingente policial que se desplegó para impedir una masiva protesta popular y que sigue vigilando el edificio desde entonces.

El partido, sin embargo, expulsó formalmente a Tekin -anterior vicepresidente del partido, pero que declaró su baja el año pasado-, recurrió la medida judicial y rechazaba la autoridad del tribunal para cambiar a sus dirigentes, una vez que los resultados de 2023 quedaran formalmente certificados.EFE

