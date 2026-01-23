Un tribunal turco rechaza el recurso del alcalde de Estambul contra anulación de su título

Estambul, 23 ene (EFE).- Un tribunal administrativo de Estambul rechazó este viernes la apelación interpuesta por el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y en prisión preventiva desde marzo pasado, contra la anulación de su título universitario.

Imamoglu, designado candidato presidencial por su partido, el socialdemócrata CHP, presentó el recurso después de que la Universidad de Estambul anulara el año pasado su título de diplomado en ciencias empresariales, obtenido hace 35 años, y el 15 de enero pasado se celebró la primera vista del juicio.

En Turquía se exige un título universitario para ser candidato presidencial, por lo que la anulación del diploma, decidida mientras Imamoglu se consolidaba como el candidato favorito de su partido, fue denunciada por la oposición como una maniobra política.

El tribunal tenía 15 días desde la apertura del juicio para tomar una decisión y hoy anunció que decidió por unanimidad rechazar la denuncia, lo que abre la vía a un recurso ante instancias superiores, informa el diario turco Cumhuriyet.

El vicepresidente del partido, Burhanettin Bulut, ha tildado la decisión de «obvia operación política» de quienes «utilizan la judicatura como palo por saber que van a perder en las urnas».

La anulación del título universitario dio pie además a una causa penal separada contra Imamoglu por supuesta falsificación vinculada al documento, cuya próxima vista será el 16 de febrero.

Además del litigio por el diploma, Imamoglu se enfrenta a otra decena de procesos judiciales, principalmente por soborno y corrupción, acusaciones que el alcalde rechaza y que su partido considera enteramente fabricadas para sabotear su carrera política. EFE

