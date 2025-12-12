Un ultraderechista favorito y la inseguridad en el centro: claves de los comicios en Chile

Santiago de Chile, 12 dic (EFE).- Más de 15,7 millones de personas están llamadas el domingo a las urnas para elegir al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta marcada por el avance de la ultraderecha y, por primera vez, la figura de una comunista como representante del progresismo, en una campaña en la que la seguridad, el orden público y el control de la migración irregular tomaron todo el protagonismo.

A continuación las claves de unas presidenciales que se celebrarán con voto obligatorio y que podrían marcar el fin de un ciclo iniciado tras las graves y masivas protestas de 2019 y los dos intentos fallidos por redactar una nueva Constitución:

El ultraderechista Kast, el gran favorito

Todas las encuestas coinciden en situar como gran favorito al ultraderechista José Antonio Kast, que quedó segundo en la primera vuelta de noviembre con el 23,9 % de los votos. Gracias al apoyo incondicional de los otros candidatos de derecha y extrema derecha que no pasaron a la segunda vuelta, se impondría con holgura a la exministra Jeannette Jara, candidata única de la izquierda.

El abogado y exdiputado ultracatólico de 59 años podría convertirse en el primer presidente que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) e hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988.

A diferencia de sus intentos pasados por llegar a La Moneda (2017 y 2021), la estrategia de Kast esta vez ha consistido en evitar hablar de sus convicciones ultraconservadoras, repetir con insistencia que «Chile se cae pedazos» por «culpa» de la Administración del progresista Gabriel Boric –de la que Jara formó parte– y alentar la idea de que el país atraviesa la mayor crisis de seguridad de su historia reciente, pese a que la tasa de homicidios sigue siendo una de las más bajas de la región.

La izquierdista Jara, en busca de un milagro

Con todos los sondeos en contra, Jara llega a la segunda vuelta con poco margen para ensanchar su bolsa de votantes. Ganadora de la primera vuelta, con el 26,6 % de los votos, ha intentado atraer votantes del populista de derecha Franco Parisi, que quedó tercero con más del 19 % de los votos.

Abogada y exministra de 51 años, era una desconocida antes de liderar el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Boric, donde destacó por sacar adelante leyes clave como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo.

Sin embargo, en esta carrera hacia La Moneda ha intentado desmarcarse de la Administración actual, cuya aprobación no supera el 30 %, ha dicho que tiene un «estilo» distinto y que no es «la candidata de la continuidad».

Jara ha enfrentado una campaña marcada por el anticomunismo que existe en parte de la sociedad chilena y que tanto la ultraderecha como la derecha tradicional han buscado fomentar, aunque antes de la primera vuelta anunció que, de llegar a la Presidencia, «suspenderá o renunciará» al partido como señal de que representa a «una coalición mucho más amplia».

La inseguridad y la migración irregular

Atrás quedaron los grandes debates en torno al modelo de país o a los derechos sociales que marcaron la discusión los últimos años, sobre todo durante los procesos constituyentes de 2022 y 2023. Esta campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia, la percepción de inseguridad y la migración irregular.

Pese a seguir siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes, Chile es uno de los más preocupados del mundo por el crimen, según distintas encuestas internacionales.

Ambos candidatos han prometido blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero ha sido Kast el que ha garantizado medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Un Parlamento sin mayorías

El presidente que salga de las urnas tendrá que lidiar, a partir del 11 de marzo, con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.

Los expertos coinciden en que la gobernabilidad no será fácil y que serán fundamentales los votos de los diputados del populista Partido de la Gente (PDG), de Parisi, que actuará como bisagra. EFE

