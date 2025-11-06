Un vídeo publicado por Ucrania sugiere que Rusia no controla el centro de Pokrovsk

2 minutos

Kiev, 6 nov (EFE).- Un vídeo publicado el miércoles por el Ejército ucraniano en el que se ve a sus soldados alzar una bandera de Ucrania en el Ayuntamiento de Pokrovsk indica que las fuerzas de Rusia controlan menos zonas de esa ciudad de las que dan por conquistadas blogueros militares rusos, según un análisis de la plataforma ucraniana dedicada al estudio de la guerra DeepState.

«El vídeo confirma que la ciudad no está rodeada ni bajo control del enemigo; la mayor parte de Pokrovsk es una zona gris (en disputa)», en la que tanto los rusos como los ucranianos mantienen algunas posiciones, según el análisis de DeepState publicado este jueves.

El Ayuntamiento de Pokrovsk está situado aproximadamente un kilómetro al sur de la estación de trenes.

Canales militares de Telegram rusos como el popular Rybar dan la zona en la que se encuentran la estación y el consistorio como controlada por completo por Rusia.

Sin embargo, según DeepState, dentro de la ciudad hay grupos de soldados tanto ucranianos como rusos que han quedado dentro de zonas dominadas por el enemigo.

La mayoría de estos grupos intentan esconderse y evitan entrar en combate para no ser descubiertos y atacados desde el aire por los drones, que están desempeñando un papel determinante en la batalla por la ciudad.

Canales rusos como Rybar dan por conquistada por Rusia casi todo el cuadrante suroeste de Pokrovsk.

De confirmarse ese escenario, las tropas ucranianas en Pokrovsk están en riesgo de ser rodeadas desde el norte y el oeste junto con las que defienden la localidad satélite de Mirnograd.

El canal ucraniano DeepState, en cambio, considera la mayor parte del cuadrante suroeste de Pokrovsk como una zona gris en la que ninguno de los dos bandos ha afianzado su control. EFE

