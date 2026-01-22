Un vórtice polar provoca que la sensación térmica sea de -50 grados en partes de Canadá

2 minutos

Toronto (Canadá), 22 ene (EFE).- El vórtice polar que se cierne sobre Norteamérica, y que está previsto llegue con toda su intensidad el viernes, empezó a provocar este jueves la bajada de las temperaturas en el oeste de Canadá, con sensaciones térmicas de -50 grados con el efecto viento.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió este jueves que las temperaturas en la provincia de Alberta, en el oeste del país, estaban provocando en algunas zonas un frío extremo que llegaba a los -50 grados de sensación térmica.

Las autoridades recomendaron a la población vestir con varias capas de ropa y que la más exterior sea resistente al viento a la vez que recordaban que «si es demasiado frío para estar en el exterior, también es demasiado frío para los animales de compañía».

En la provincia de Manitoba, también en el oeste, las temperaturas con el efecto viento eran de entre -40 y -45 grados centígrados, lo que puede provocar la congelación de la piel expuesta a las inclemencias «en minutos».

El Servicio Meteorológico advirtió que los conductores deberían incluir en sus vehículos provisiones de emergencia, mantas y cables para las baterías.

En la provincia de Ontario, además del frío extremo, las autoridades advirtieron que intensas precipitaciones, de hasta 10 centímetros, provocarán en la noche del jueves problemas de visibilidad en las carreteras además de que la acumulación de nieve hará difícil la circulación.

Pero los meteorólogos avisaron de que el viernes y el sábado se podría producir una mayor bajada de las temperaturas a causa del vórtice polar situado sobre el oeste del país y que también provocará fuertes nevadas y heladas en las zonas meridionales de Estados Unidos.

En Toronto, en cuya área metropolitana viven más de 6 millones de personas y que es la cuarta ciudad más grande de Norteamérica, está previsto que en la mañana del sábado, las temperaturas con el efecto viento sean de -30 grados. En Ottawa, la capital del país, la temperatura será de -38 grados. EFE

jcr/dte/gad