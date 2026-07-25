Un varano, avistado por los campos de Brescia, en el norte de Italia

Compartir

2 minutos

Roma, 25 jul (EFE).- Un varano, un reptil que procede de Asía, fue avistado hace 15 días en los campos de la localidad de Montichiari, en provincia de Brescia, en el norte de Italia, y el alcalde, Marco Togni, emitió una ordenanza que prohíbe caminar en la zona en la que se cree se encuentra debido a su peligrosidad.

Aunque al principio parecía una broma, después de que una foto del varano apareció colgada en una cuenta de Instagram, el alcalde se vio obligado a confirmar que era real y que fue tomada a las 2:39 de la madrugada del 17 de julio.

Sobre todo porque este no fue el primer avistamiento, sino que otros os señalamientos se habían producido en la misma zona por parte de agricultores.

Los varanos son grandes lagartos originarios del suroeste de Asia y Oceania, con un peso en torno a unos 20 kilos, aunque los más grandes, los dragones de Komodo, han llegado a alcanzar los 135 kilos.

En los días previos, también se había especulado que podría tratarse de un tegu argentino, un reptil de apariencia similar pero considerado inofensivo para los humanos, pero un veterinario y experto en reptiles contactado por el alcalde durante una inspección realizada con el Cuerpo Forestal de los Carabinieros confirmó que se trata de un ejemplar de Varanus Salvadorii.

«Una especie que puede pesar hasta 20 kg y contiene glándulas con una cantidad mínima de toxinas, por lo que debe ser manipulado con cuidado», explicó el veterinario, citado por Togni en Facebook.

Por ello, el alcalde «dado el peligro potencial de un ejemplar suelto en busca de alimento», decidió emitir una ordenanza que prohíbe el tránsito peatonal en las carreteras de la zona afectada, concretamente en la linde entre Montichiari y Calcinato.

Se han colocado trampas y se usarán drones durante los próximos diez días, con el objetivo de identificar al reptil y evitar su reproducción. El alcalde de Calcinato también se ha sumado a la iniciativa, dado que se trata de una zona fronteriza.

La primera persona en fotografiar al animal, la noche del 16 al 17 de julio, fue Bhawan Dhanoa , un trabajador agrícola indio que trabaja cerca de Montichiari. EFE

ccg/rcf