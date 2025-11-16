Un vehículo embiste a una multitud en una carrera en Australia y hiere a nueve personas

Nueve personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo embistió a una multitud durante una carrera en el sureste de Australia, informó la policía.

El auto participaba en una carrera la noche del sábado cuando se lanzó contra una cerca y golpeó a una multitud de observadores en Walcha, unos 300 km al norte de Sídney.

Un hombre de 54 años resultó gravemente herido y otras tres personas de 20 a 75 años quedaron seriamente heridas, indicó la policía de Nueva Gales del Sur.

Agregó que el conductor había tenido una colisión sobre la pista momentos antes del accidente.

