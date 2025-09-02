Un video del despliegue de un sistema de misiles antiaéreos en Venezuela no es actual

4 minutos

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- Es falso que un video muestre el despliegue de un sistema de misiles antiaéreos por parte de Venezuela como respuesta a la decisión de Estados Unidos de enviar buques cerca del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, a pesar de que así lo aseguran internautas al compartir unas imágenes antiguas y sacadas de contexto.

En redes como Instagram, TikTok y Facebook circula una secuencia de más de un minuto en la que se observa que un camión militar transporta y posiciona cuatro misiles antiaéreos.

En la pieza, que tiene el logo del canal argentino La Nación Más, se escucha la narración de una mujer que informa lo siguiente: «Miren esto, se dan a conocer las primeras imágenes de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar el sistema de misiles antiaéreos en Venezuela. Quien difunde las imágenes es Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada».

«MADURO ORDENA DESPLIEGUE MILITAR ANTIAÉREO EN VENEZUELA ANTE AMENAZANTE EXPECTATIVA (sic)», comenta un usuario en Facebook que comparte el material.

Las imágenes se difunden tras el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, en el marco de una estrategia antidrogas. Dicha medida ha sido rechazada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asegura que el país enfrenta la «más grande amenaza» del continente en un siglo.

HECHOS: El video no es actual ni tiene relación con las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela sino que pertenece a una demostración militar realizada el pasado 10 de enero, día en el que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado como presidente de Venezuela, para el periodo 2025-2031, por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el oficialismo, tal y como lo demuestran distintas búsquedas en línea.

Son imágenes antiguas

En primer lugar, una búsqueda en Google con palabras clave conduce a una publicación en la cuenta de Facebook del medio La Nación Más en la que aparece una versión más extensa del video que se comparte en redes sociales.

Dicha grabación, publicada el 10 de enero, se acompaña de una descripción que dice: «Venezuela desplegó el sistema de misiles antiaéreos. El Gobierno dio a conocer estas imágenes, el día de la asunción de Nicolás Maduro como presidente».

«Es para demostrar a los colombianos y al resto del mundo que nadie pasará la frontera», se escucha decir a un periodista en el material audiovisual, en el que se hace referencia a la decisión del Gobierno venezolano de cerrar sus principales fronteras terrestres por tres días, coincidiendo con la juramentación de Maduro para un nuevo mandato de seis años.

Otro rastreo en línea condujo hasta la cuenta de X de Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien también compartió en enero las mismas imágenes virales de la demostración del sistema de misiles venezolano.

Hernández publicó la secuencia horas previas a la investidura presidencial, junto a dos fotografías de militares manejando armamento y este mensaje: «¡La soberanía se defiende! #IntegrarEsVencer».

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

En respuesta ​​a los recientes movimientos militares en el Caribe por parte de Estados Unidos, Venezuela reforzó la presencia de tropas en zonas fronterizas con Colombia, al tiempo que convocó a jornadas de alistamiento de milicianos dentro del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’.

Por su parte, la Casa Blanca ha defendido su despliegue militar en el Caribe —que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido— y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos, según informó la Agencia EFE.

Además, Washington alega que el Gobierno de Nicolás Maduro está vinculado con el Cartel de los Soles, una organización criminal relacionada con el narcotráfico que el Gobierno de Donald Trump quiere combatir con el envío del gran contingente militar cerca de las costas venezolanas.

En conclusión, un video que muestra el despliegue de un sistema de misiles antiaéreos no es actual ni guarda relación con las actuales tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Las imágenes fueron grabadas el pasado 10 de enero, momentos previos a la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE

