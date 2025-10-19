Un vuelo aterriza de emergencia en China por el incendio de una batería portátil

2 minutos

Shanghái (China), 19 oct (EFE).- Un vuelo de la aerolínea china de bandera, Air China, tuvo que efectuar este sábado un aterrizaje de emergencia en la megalópolis oriental de Shanghái después de que una batería portátil provocase un incendio en un compartimento para equipajes.

El vuelo, que unía los aeropuertos de Hangzhou (China) e Incheon (Corea del Sur), despegó a las 09.47 hora local (01.47 GMT) y debía aterrizar unas dos horas y media más tarde en su destino, pero se vio obligado a aterrizar de emergencia en Shanghái, a unos 170 kilómetros al noreste de su punto de origen.

Air China confirmó el incidente en su cuenta oficial de Weibo -equivalente chino de X, censurado en el país asiático-: «Una batería de litio se incendió espontáneamente en el equipaje de mano guardado en el compartimento superior (…). La tripulación gestionó la situación con arreglo a los procedimientos, y no hubo heridos».

«Para garantizar la seguridad del vuelo, la aeronave llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shanghái Pudong. Air China fletó un nuevo avión para continuar el vuelo», agrega el comunicado.

Un vídeo compartido en redes sociales muestra un fuego visible en el compartimento para equipajes y una humareda emanando de él, con pasajeros y tripulación tratando de apagarlo y gritos de «¡Dense prisa!» en coreano, apunta el diario hongkonés South China Morning Post.

Por su parte, el portal de noticias local Shanghai Observer citó a un pasajero que aseguró que se escuchó una fuerte explosión antes de que comenzasen a verse llamas saliendo del compartimento.

En los últimos meses, se han registrado varios incidentes de este tipo: en mayo, un vuelo entre las ciudades chinas de Hangzhou y Shenzhen se vio obligado a regresar 15 minutos después del despegue después que una batería portátil empezase a echar humo, y en enero, un vuelo de la surcoreana Air Busan registró un incendio que dejó siete heridos leves, también a causa de uno de esos dispositivos.

Desde abril, Hong Kong no permite almacenar baterías portátiles en los compartimentos superiores para equipaje, y dos meses después, China prohibió embarcar en un avión con ese tipo de aparatos si no cuentan con el certificado nacional de calidad, restringiendo asimismo su uso durante el vuelo. EFE

