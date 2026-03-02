Un vuelo de Lufthansa despega de Abu Dabi sin pasajeros por falta de tripulación de cabina

2 minutos

Berlín, 2 mar (EFE).- Un A380 de la aerolínea alemana Lufthansa despegó este lunes del aeropuerto de Abu Dabi con destino a la ciudad germana de Múnich sin pasajeros a bordo por falta de tripulación de cabina, mientras unos 30.000 turistas procedentes de Alemania se encuentran varados actualmente en la región.

Según confirmó un portavoz de la compañía aérea a EFE, el Airbus A380 D-AIMK de Lufthansa completó el mantenimiento necesario en Abu Dabi y despegó este lunes por la mañana con número especial LH 9851 como vuelo exclusivamente de traslado rumbo a Múnich.

El portavoz señaló que «se estudió la posibilidad de transportar pasajeros, pero lamentablemente no fue posible».

Precisó que a bordo del aparato se encuentran únicamente dos pilotos para el «vuelo técnico de traslado» y que «no hay a disposición una tripulación de cabina de al menos 17 personas imprescindible para la seguridad y atención de los pasajeros», de la misma manera que tampoco es posible traerla «debido a las actuales restricciones masivas del tráfico aéreo» en Emiratos Árabes Unidos.

«Sin tripulación de cabina, el transporte de pasajeros está descartado por motivos legales y de seguridad», subrayó.

Además, debido a la situación actual en la región, la accesibilidad del aeropuerto de Abu Dabi para potenciales pasajeros es «incierta y difícil de organizar», añadió.

En estas circunstancias, no se puede garantizar una planificación fiable de la facturación, los controles de seguridad y el embarque, dijo.

Según la Deutsche Reiseverband (DRV), asociación de la industria turística en Alemania, actualmente alrededor de 30.000 viajeros alemanes de operadores turísticos que se encuentran en la región o que tienen vuelos de escala en los aeropuertos afectados se encuentran varados debido al cierre del espacio aéreo en varios países. EFE

