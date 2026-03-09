Un vuelo Delhi-Manchester da media vuelta tras 7 horas por el cierre del espacio aéreo

Nueva Delhi, 9 mar (EFE).- Un vuelo que cubría la ruta entre Nueva Delhi y la ciudad británica Manchester se convirtió este lunes en un viaje a ninguna parte, tras verse obligado a dar media vuelta y regresar a la capital india después de siete horas en el aire debido a restricciones de última hora al espacio aéreo en Oriente Medio.

«Nuestro vuelo 6E 033, que operaba de Nueva Delhi a Manchester, tuvo que regresar a su aeropuerto de origen debido a restricciones del espacio aéreo de última hora, derivadas de la situación en curso en Asia Occidental», confirmó la aerolínea india IndiGo en un comunicado este lunes.

La compañía aérea advirtió que, debido a la evolución de la situación en Oriente Medio, algunos de sus vuelos pueden tomar rutas más largas o experimentar desvíos, por lo que episodios como este podrían repetirse.

La plataforma de monitoreo Flightradar24 indicó que el avión dio la vuelta en la frontera entre Etiopía y Eritrea antes de regresar a Nueva Delhi.

Este era el primer vuelo del operador indio entre Delhi y Manchester desde el 26 de febrero.

Tras el estallido del conflicto el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, varios países de Oriente Medio han cerrado o restringido gran parte de su espacio aéreo, interrumpiendo el tráfico de vuelos comerciales y obligando a cancelaciones y desvíos.

Las aerolíneas de toda la región se han visto obligadas a modificar sus rutas de vuelo o suspender servicios a medida que las cambiantes condiciones del espacio aéreo en Asia Occidental afectan a las principales rutas internacionales. EFE

