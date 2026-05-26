Una «cúpula de calor» atenaza Europa y abrasa Reino Unido, Irlanda, Francia y España

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Los meteorólogos en Europa advirtieron el martes de un calor excepcional, con temperaturas récord impulsadas por una «cúpula de calor» que está llevando los termómetros muy por encima de las normas estacionales en todo el continente.

El repunte se produce tras un lunes de récord, con temperaturas claramente superiores a 30 ºC. Francia registró el día más caluroso de mayo desde que hay registros, según su agencia meteorológica, y el Reino Unido anotó también máximas sin precedentes.

En medio del fenómeno que abrasa varios países, el gobierno de Francia vinculó este martes «directa o indirectamente» siete muertes, de ellas «al menos cinco por ahogamiento», con la ola de calor que atraviesa el país en los últimos días, declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en el canal TF1.

Una llamada «cúpula de calor» de aire cálido procedente del norte de África, atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, está detrás de estas altas temperaturas, que normalmente no se observan sino en pleno verano, que empieza el 21 de junio.

El fenómeno obligó a que se impusieran restricciones al trabajo al aire libre en partes de Italia, las playas del suroeste de Francia se llenaron antes de lo habitual y los agricultores informaron de cosechas adelantadas, ya que las temperaturas superaron los 30 grados Celsius en toda la región.

En España se espera que las temperaturas alcancen su máximo a finales de esta semana en 38 °C.

Mientras, en el Reino Unido, la agencia meteorológica Met Office informó de que el lunes fue el día de mayo más caluroso desde que se tienen registros, con temperaturas que alcanzaron los 34,8 °C en Kew Gardens, en el suroeste de Londres.

«Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso a mediados de verano, y más aún en mayo», señaló en X.

«El tiempo aquí es como una versión mini del infierno. Hierve. Hace muchísimo calor», dijo Liza Nizari, de 10 años, durante una visita a Londres, donde las temperaturas suelen rondar los 17 o 18 °C en esta época del año.

Lindy Brand-Daloze, una australiana de 66 años que vive en Londres desde hace 12 años, afirmó: «Hace calor, pero es el cambio climático, ¿no? Así que, ya sabes, probablemente tengamos que acostumbrarnos a esto».

Como en todos los países afectados, entre ellos Irlanda, los respectivos servicios de meteorología pronostican un descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

Los científicos señalan que el cambio climático inducido por el ser humano está intensificando fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones, lo que se traduce en récords de temperatura que se baten con más frecuencia.

El meteorólogo de la Met Office Greg Dewhurst declaró a la AFP que el aumento de las temperaturas extremas es «una buena indicación del cambio climático en acción» y que es más probable que se convierta en «la nueva normalidad».

La semana pasada, asesores en materia climática advirtieron al gobierno británico de que el país «fue construido para un clima que ya no existe» y lo instaron a adaptar infraestructuras como escuelas y hospitales a un planeta en proceso de calentamiento.

– Alerta por ola de calor –

Al otro lado del Canal de la Mancha, la agencia meteorológica Meteo-France afirmó que, en toda Francia, «el lunes fue el día más caluroso registrado en el mes de mayo desde que comenzaron las mediciones».

Señaló que se esperaban máximas de entre 33 °C y 36 °C en algunas regiones, y añadió que el episodio probablemente duraría al menos hasta finales de semana.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, celebrará el jueves una reunión con ministros clave para revisar los preparativos del gobierno ante la ola de calor.

En París, donde el fin de semana anterior al fenómeno las temperaturas eran más bien invernales y con mucha lluvia, se registra desde el sábado un calor por encima de los 30 ºC y el lunes los aficionados al tenis se derretían en Roland-Garros.

El domingo, un hombre murió durante una carrera de 10 kilómetros en París, informaron los servicios de protección civil, mientras que otras diez personas tuvieron que ser trasladadas al hospital en estado crítico tras una carrera en el suburbio de Maisons-Alfort, en las afueras de la capital, según indicaron las autoridades.

El calor no da tregua cuando baja el sol, y en el suroeste de España se prevén incluso «noches tropicales generalizadas» a partir del miércoles, con temperaturas que alcanzarán entre 36 ºC y 38 ºC entre el miércoles y el viernes.

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