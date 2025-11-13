Una «fiesta nacional» con apoyo desde EE.UU. arropa a Guatemala ante Panamá

2 minutos

Guatemala, 13 nov (EFE).- Guatemala vive este jueves un ambiente de fiesta y euforia nacional horas antes del crucial partido de fútbol contra Panamá, clasificatorio para el Mundial de 2026. Miles de aficionados, incluyendo familias completas, abarrotan los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en el sur de la capital.

El ambiente festivo responde a la alta presión del encuentro. La selección guatemalteca, tercera del Grupo A, se juega la vida ante Panamá, colíder del Grupo A, en un duelo en el que una derrota podría decirle adiós al sueño mundialista.

El apoyo a la ‘Bicolor’ traspasa fronteras. Elmer Leiva, guatemalteco residente en Lexington (Nebraska, EE.UU.), viajó expresamente para el encuentro. «Vengo cada vez que puedo, pero ahorita sí se dio la excepción para apoyar a la selección», dijo a EFE.

Junto a él viajó César Augusto Pérez, también desde Nebraska. «Hoy pues el fútbol me trajo antes (de su visita habitual en diciembre) y aquí estamos», afirmó Pérez.

Leiva añadió que esperan «una alegría que tanto hemos esperado los guatemaltecos desde generaciones anteriores».

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó «un aproximado de 1.200 agentes» para garantizar la seguridad en lo que su director general, David Estrada Custodio Boteo, calificó como «una fiesta nacional».

El director aseguró a EFE que el objetivo es que «sea una fiesta de familia» y advirtió que, aunque «la mayoría de aficionados guatemaltecos son respetuosos», cualquier «mal aficionado» que cause desorden «va a ser consignado ante juez competente».

El duelo entre Guatemala y Panamá se disputará este jueves a las 20:00 hora local (02:00 GMT del viernes). EFE

ao/rao/gbf

(foto)