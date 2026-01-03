Una «preocupada» Guatemala pide «cesar cualquier acción militar unilateral» en Venezuela

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 3 ene (EFE).– El Gobierno de Guatemala expresó este sábado su «profunda preocupación» ante la escalada del conflicto en Venezuela, tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, e hizo «un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral».

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco reaccionó a las noticias de explosiones y ataques aéreos en territorio venezolano.

«El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas», señala la nota oficial.

Ante esta situación, el país centroamericano reiteró «su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral».

Pese a la histórica cercanía de Guatemala con Washington, el Ejecutivo del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, enfatizó la necesidad de respetar los principios de no intervención consagrados en el derecho internacional ante la magnitud de la operación lanzada por la Casa Blanca.

«Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias», subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York para ser juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo. EFE

ao/mt/ajs