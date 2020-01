Para onde vão os bilhões do banco central da Suíça

(it)

Wohin gehen all die von der Nationalbank angehäuften Milliarden?

Los bancos comerciales transfieren a sus respectivos bancos centrales los fondos que reciben de sus clientes como “depósitos a la vista”. Las regulaciones de cada país los obligan, no obstante, a mantener siempre las llamadas “reservas mínimas”, es decir, un porcentaje del dinero de los clientes siempre se queda bajo resguardo para asegurar en todo momento que los bancos estarán en capacidad de atender las solicitudes de retirada de fondos de su clientela.

Pero Suiza no es el único país afectado por las tasas de interés negativas. El Banco Central Europeo (BCE) también ha disminuido progresivamente sus tipos de intereses para situarlos actualmente en el -0,5%. En este caso, la afectación para los bancos comerciales de la Unión Europea (UE) ha sido de 25 000 millones de euros (27 000 millones de francos suizos) del 2014 a la fecha.

Negative interest rates have cost Swiss banks CHF8 billion

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El coste de los tipos de interés negativos: 8 000 millones CHF Matthew Allen 24 de enero de 2020 - 14:30 La banca suiza se ha visto obligada a desembolsar 8 000 millones de francos (8 300 millones de dólares) del 2015 a la fecha por la política de tasas de interés negativas que el Banco Nacional Suizo (BNS) puso en vigor ese año. Solamente en 2019, los tipos de interés negativos le costaron 2 000 millones de francos, según un estudio de la empresa alemana Deposit Solutions. Los hallazgos de esta firma están en línea con los datos de la Asociación Suiza de Banqueros (ASB), que afirma que los intereses negativos suponen una carga de alrededor de 2 000 millones de francos anuales para los bancos helvéticos. La ASB ha realizado una campaña contra la política monetaria del banco central con respecto a los depósitos, argumentando que las instituciones de crédito se ven obligadas a imponer cada vez más cargas a las empresas y clientes individuales. Actualmente, el BNS tiene en vigor un tasa de interés del -0,75% para disuadir a los inversores de acudir al franco, ya que una mayor demanda de divisas suizas incrementaría su valor. Un franco extremadamente fuerte preocupa al banco central porque generaría un fenómeno de deflación inflacionaria, restaría competitividad a las exportaciones (porque encarecería los productos suizos) y dañaría al sector del turismo (los turistas elegirían otros destinos). Pero Suiza no es el único país afectado por las tasas de interés negativas. El Banco Central Europeo (BCE) también ha disminuido progresivamente sus tipos de intereses para situarlos actualmente en el -0,5%. En este caso, la afectación para los bancos comerciales de la Unión Europea (UE) ha sido de 25 000 millones de euros (27 000 millones de francos suizos) del 2014 a la fecha. Los bancos alemanes son los que han pagado la mayor parte de la factura – 8 000 millones de euros (8 600 millones de francos) – seguidos de Suiza y Francia, según el informe de Deposit Solutions. Sin embargo, Suiza es con diferencia el país europeo que más afectadas ve sus ganancias como resultado de los intereses negativos. Estos representan el 13,1% de sus ganancias (antes de impuestos), frente al 5,6% de los bancos de la zona euro, según cifras de Deposit Solutions. ¿Cómo operan las cosas? Los bancos comerciales transfieren a sus respectivos bancos centrales los fondos que reciben de sus clientes como “depósitos a la vista”. Las regulaciones de cada país los obligan, no obstante, a mantener siempre las llamadas “reservas mínimas”, es decir, un porcentaje del dinero de los clientes siempre se queda bajo resguardo para asegurar en todo momento que los bancos estarán en capacidad de atender las solicitudes de retirada de fondos de su clientela. En tiempos de volatilidad económica, la gente tiende a ahorrar más y elige frecuentemente el franco como “moneda refugio”, porque considera que protegerá eficazmente el valor de sus activos. Esto hace que los depósitos a la vista crezcan de forma rápida y a gran escala. Para frenar esta tendencia, el BNS cobra intereses (en vez de otorgarlos a sus clientes) cuando los fondos depositados rebasan un cierto umbral. Antes, era de 20 veces el valor de las reservas mínimas de un banco, pero el pasado 25 de noviembre el BNS aumentó el nivel a 25 veces el valor de las reservas mínimas. Esta decisión alivió a muchos bancos y clientes porque exime a una mayor proporción de los depósitos de cargos por intereses negativos. La ASB estima que este anuncio ayudará a que los bancos suizos paguen unos 1 000 millones de francos por las tasas de interés negativas en 2020 (la mitad que en 2019). Pero el banco central también ha advertido de que su política de tipos de interés negativos tiene fuertes probabilidades de mantenerse por más tiempo y que estos podrían incluso acentuarse en el futuro.