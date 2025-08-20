Una activista letona condenada por ayudar a cinco sirios a cruzar la frontera en 2023

Riga, 20 ago (EFE).- La activista letona Ieva Raubisko, que llevó el caso de cinco refugiados sirios atrapados en invierno en la zona fronteriza con Bielorrusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2023, fue hallada culpable de ayudar a los solicitantes de asilo a cruzar ilegalmente la frontera, confirmó este miércoles a EFE un portavoz del tribunal.

Raubisko, miembro del colectivo Gribu Palidzet Beglieb (‘Quiero ayudar a los refugados’), fue sentenciada a 200 horas de trabajos para la comunidad, frente a los 18 meses de prisión que reclamaba el fiscal ante el tribunal de distrito de Rezekne (este de Letonia).

Raubisko fue acusada en enero de 2023 de haber ayudado a cinco sirios a cruzar la frontera con Bielorrusia, después de que, según ella y otros activistas, les contactaran diciendo que estaban congelándose en los bosques tras haber sido devueltos a Bielorrusia por las autoridades letonas en repetidas ocasiones.

La activista presentó el caso ante el TEDH, que determinó por la vía de urgencia que Letonia estaba legalmente obligada a aceptar a trámite sus solicitudes de asilo.

A continuación, ella y el fundador de la ONG, Egils Grasmanis, viajaron hasta la frontera, tomaron imágenes del grupo acampando en la nieve e informaron a la Guardia Fronteriza de Letonia y a los servicios médicos de emergencia de su presencia.

El incidente ocurrió en un momento en el que la zona fronteriza estaba sometida a restricciones por lo que las autoridades letonas denunciaron como «guerra híbrida» por parte de Rusia y Bielorrusia, con el objetivo de desestabilizar la UE con una crisis migratoria manufacturada.

De acuerdo con la fiscalía, Raubisko dio instrucciones a los solicitantes de asilo sirios para que cruzaran a Letonia en el momento de presentar la demanda ante el TEDH y después les vio regresar a Bielorrusia y cruzar de nuevo al país báltico.

El proceso, que ha durado más de dos años, ha sido ampliamente discutido en las redes sociales de Letonia, donde algunos han defendido a la activista y han denunciado que se la ha criminalizado por proporcionar ayuda humanitaria, mientras que otros la han tachado de una traficante de personas que puso en riesgo la seguridad nacional. EFE

