Una anciana israelí sobrevive al único impacto reportado de un cohete de Hizbulá en Israel

Haniel (Israel), 12 mar (EFE).- Una mujer israelí de 87 años sobrevivió este jueves al único impacto conocido de un cohete del grupo chií libanés Hizbulá, ocurrido en su vivienda en la comunidad agrícola de Haniel (centro), que EFE visitó, siendo la habitación en la que dormía lo único que quedó intacto.

«Tuvo mucha suerte de estar dentro de la habitación segura, la bomba cayó justo en su patio trasero y su dormitorio quedó completamente destrozado», dice a EFE Hagar Krif, nieta de Yona Krif, la anciana superviviente. A unos cinco metros de la vivienda, de la que se aprecian desde la calle las habitaciones destruidas, se extiende un enorme cráter.

Es el único proyectil que impactó en territorio israelí de los 200, junto a 20 drones, que disparó Hizbulá durante la noche contra Israel, explicó a EFE en el ‘moshav’ (comunidad agrícola) el portavoz castrense Roni Kaplan.

EFE no pudo comprobar este extremo y la censura militar israelí prohíbe informar de los lugares de los impactos, especialmente si son sobre infraestructura estratégica o militar, alegando razones de seguridad.

Según las fuerzas armadas israelíes, se han producido «decenas» de impactos de misiles o municiones de racimo (la mayoría iraníes) desde el inicio de la guerra.

Sin prealerta de impacto

«Si nos hubiésemos quedado en casa, estaríamos muertos», asegura Roni Wallach, yerno de la anciana superviviente, que vive en una casa junto a la de su suegra. Tras oír las sirenas de alarma, se refugió en la habitación reforzada de su casa e instantes después se produjo la explosión: el techo de su vivienda se vino abajo encima de su cama.

Hagar Krif también vive a apenas unos 100 metros del lugar del impacto y asegura seguir en shock: «Oímos la bomba al mismo tiempo que escuchamos la alarma, sentimos que estaba muy cerca».

Aunque durante la tarde de ayer los medios israelíes recogían informaciones alegando que se iba a producir una escalada de los ataques de Hizbulá contra Israel, las fuerzas armadas instaron a la población a mantener la calma y no alteraron las directrices de seguridad para la población, especialmente la del norte.

Los habitantes de Haniel aseguran que cuando los proyectiles proceden del Líbano, y no de Irán, no reciben la alerta previa que envía el Ejército a los teléfonos, en la que señala que la población debe acudir a los refugios.

Saben de los ataques de Hizbulá cuando suenan las alarmas en su zona, indicativo de que un proyectil (o los restos de su intercepción) pueden caer en el lugar, y que da apenas minutos para llegar al refugio.

«Hablamos con todo el mundo y mi tía, que vive justo enfrente de mi madre, nos dijo que había un incendio. Corrimos hacia allí y lo primero que vimos fue a mi abuela, la estaban sacando, y vimos que estaba a salvo», comenta aliviada Hagar.

Apenas hace dos días, la cuidadora que reside junto a la anciana la convenció de comenzar a dormir en el ‘mamad’, la habitación reforzada con la que cuentan las viviendas israelíes, en lugar de en su dormitorio. Hoy es el único cuarto intacto de la casa.

«Vemos a la gente de Irán feliz»

«No deja de decir ‘quiero ir a casa’, ‘quiero ir a casa'», lamenta Hagar sobre su abuela, que padece demencia.

Tras el ataque, el mayor desde que Hizbulá se unió a Irán en la escalada regional, Israel emprendió una campaña de intensos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut y la propia capital y, este jueves, expandió el perímetro del sur del Líbano en el que actuarán sus tropas.

Los ataques israelíes en el Líbano han causado hasta el momento más de 630 muertos, 1.566 heridos y 800.000 desplazados; mientras que los fallecidos en Irán se estiman sobre el millar, si bien sus autoridades llevan días sin actualizar las cifras.

En Israel todos los muertos, 12, se deben a los impactos de misiles iraníes.

«Vemos a la gente de Irán feliz y contenta de que la ayudemos y estamos muy felices, como país, de ayudar a otros países, especialmente a ellos, que han estado oprimidos tantos años», dice Hagar.

«Por supuesto, tenemos un precio que pagar por participar y ayudar», concluye. EFE

