Una anciana y su nieto mueren cerca de Moscú por un ataque con drones

Una anciana y su nieto murieron en una localidad a las afueras de Moscú en un incendio provocado por un ataque de drones ucranianos, informaron este lunes las autoridades rusas. 

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, Rusia lanza habitualmente bombardeos nocturnos contra Ucrania, que responde con ataques con drones, en su mayoría dirigidos a la infraestructura energética. 

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó en Telegram que la Fuerza Aérea derribó cuatro drones en Voskresensk y Kolomna, dos localidades ubicadas al sureste de la capital rusa. 

«Desgraciadamente, se produjo una tragedia en Voskresensk: dos personas murieron en el incendio de una vivienda privada, una mujer de 76 años y su nieto de 6», declaró Vorobiov.

En Voskresensk, ubicada a 88 kilómetros de Moscú, varias viviendas sufrieron daños y hubo perturbaciones en el alumbrado público. 

Rusia lanzó en la noche del sábado un masivo bombardeo contra Ucrania con 595 drones y 48 misiles, un ataque que las autoridades ucranianas afirmaron que duró 12 horas y dejó cuatro muertos en Kiev y cerca de 80 muertos en todo el país. 

