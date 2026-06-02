Una Armenia europea, la apuesta electoral de un partido opositor exaliado de Pashinián

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Beatriz Arslanián

Ereván, 2 jun (EFE).- El partido opositor armenio Nueva Fuerza, liderado por un antiguo aliado del primer ministro, Nikol Pashinián, afronta las elecciones parlamentarias del domingo con la aspiración de convertirse con una agenda europeísta en una alternativa tanto a la formación gobernante como a la vieja guardia del país caucásico.

«Es necesario hacer una elección de valores para posicionarse en este mundo. Y, según nuestra convicción, esa elección es Europa», afirmó en una entrevista con EFE Hakob Karapetián, número dos de la lista electoral de la formación.

El líder de Nueva Fuerza es el antiguo alcalde de Ereván, Haik Marutián, quien rompió con Pashinián en 2021 tras ser destituido por discrepancias políticas con el gobernante Contrato Civil.

Sin ambigüedad entre Moscú y Bruselas

Nueva Fuerza, que se define como una fuerza de orientación socialdemócrata que combina principios de justicia social con una economía de mercado liberal, considera que Armenia forma parte de la civilización y del sistema de valores europeos.

Karapetián criticó lo que considera una política ambigua de Pashinián entre Bruselas y Moscú, y sostuvo que el país debe realizar una elección estratégica clara.

«Creemos que Armenia forma parte de la civilización europea, que pertenece al sistema de valores europeo, y que debe aspirar a ello de la manera más decidida posible, expresando de forma muy clara ese compromiso y esa voluntad», dijo.

El político señaló que la integración europea debe avanzar de forma gradual pero constante, mediante la adaptación de las instituciones armenias a los estándares europeos, el fortalecimiento de la libertad de expresión, la independencia judicial y la modernización económica.

Decepción con el Gobierno

Nueva Fuerza se presenta como heredera de la Revolución de Terciopelo de 2018, que llevó a Pashinián al poder tras semanas de protestas masivas contra el sistema político.

Sin embargo, Karapetián considera que los ideales de aquel movimiento fueron posteriormente “distorsionados” por el actual gobierno. «Muchas de las reformas quedaron inconclusas y otras tomaron una dirección diferente», sostuvo.

El líder del partido, Marutián, fue una de las figuras más visibles de la revolución y llegó al cargo respaldado por la alianza de Pashinián, pero años después fue destituido por la mayoría oficialista en el Consejo Municipal de la capital.

Tras ocho años de gestión, el partido considera que Pashinián debería abandonar el cargo debido a los resultados de su mandato, que Karapetián calificó de decepcionantes.

Una alternativa a la vieja oposición

A la vez, el partido busca diferenciarse de los sectores asociados a los anteriores gobiernos.

Según Karapetián, Armenia necesita una oposición «de calidad» que no dependa del antiguo sistema político ni de los grupos oligárquicos que dominaron el país durante décadas.

En este sentido, se mostró dispuesto a cooperar con otras fuerzas opositoras para fortalecer el parlamentarismo, aunque descartó cualquier entendimiento tanto con el gobernante Contrato Civil como con el bloque encabezado por el expresidente Robert Kocharián.

Karapetián destacó asimismo la presencia de jóvenes en el partido y aseguró que gran parte de sus dirigentes pertenecen a la llamada ‘generación de la independencia’, marcada por el movimiento nacional armenio iniciado en 1988.

Pocas opciones de entrar en el Parlamento

Según la encuesta de MPG/Gallup publicada en mayo, Nueva Fuerza aparece todavía lejos de los principales competidores y por debajo del umbral parlamentario, con un 2,7% de intención de voto.

El sondeo ubica en primer lugar al gobernante Contrato Civil, con el 28,8%, seguido por el bloque Fuerte Armenia, del multimillonario armenio-ruso Samvel Karapetián, que recibiría el 14,9%.

Respecto al doloroso asunto de la pérdida de la región de Nagorno Karabaj ante Azerbaiyán, Karapetián responsabilizó tanto a las anteriores autoridades como al actual gobierno por el desenlace que llevó al éxodo de la población armenia de la región en 2023.

Según afirmó, las políticas aplicadas por Pashinián contribuyeron a privar a los armenios de Karabaj de su derecho a la autodeterminación y a permanecer en su territorio histórico.

El político defendió además que el derecho al retorno de la población desplazada sigue vigente, con independencia de las posiciones adoptadas por los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán. EFE

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