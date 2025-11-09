Una artista española recorre un río enterrado en Bruselas a través de una acción colectiva

1 minuto

Bruselas, 9 nov (EFE).- La artista española Maider López organizó este domingo un recorrido por el antiguo cauce del río Senne, que todavía fluye bajo las calles de Bruselas, en el que participaron un centenar de personas llevando altavoces con sonidos del río para traerlo «de vuelta a la ciudad».

«Hay una consciencia de que hubo un río, pero no se sabe bien dónde» dijo López en declaraciones a EFE, añadiendo que esto la llevó a la «idea de todos juntos y a través del sonido traer de vuelta el río a la ciudad».

Las autoridades locales decidieron cubrir, y más tarde desviar, el principal río que atravesaba Bruselas, el Senne, en 1865 debido a la contaminación y a los problemas sanitarios derivados del mismo.

El proyecto ‘Walk the River’ (Camina el Río, en inglés) de la artista española, llevado a cabo junto al festival Europalia, vio a un centenar de personas recorriendo cerca de dos kilómetros de calles y avenidas donde el río solía fluir en el corazón de la ciudad.

Divididos en varios grupos, los participantes llevaban un altavoz con distintos sonidos grabados directamente del río Senne, que recorre más de 100 kilómetros del país.

El Ayuntamiento de Bruselas concedió en 2024 un permiso de obras para la remodelación del parque Maximilien, al norte de la ciudad, que incluye la restauración de parte de río.

Según medios locales, el proyecto descubrirá 650 metros del cauce del río y mejorará la calidad de sus aguas. EFE

par/mb

(video) (foto)