Una asociación celebra cumpleaños comunitario para niños en situación de calle en México

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- La asociación Nueva Alternativa de Trabajo Independiente celebró este viernes en Ciudad de México un cumpleaños comunitario con niños en riesgo de exclusión social por su situación de calle.

En el Mercado de La Merced, en el centro de la capital mexicana, representantes sociales y sindicales organizaron una fiesta con más de veinte niños de hasta quince años que viven en la calle y están «muy marginados y violentados», según explicó a EFE Evelia Díaz, promotora de esta celebración.

Entre los homenajeados destacaron Lety y Joseline, que celebraron su fiesta de los 15 años vestidas para la ocasión con llamativos vestidos de brillantes y colores.

«Me siento bien contenta, bien feliz, porque más que nada me ayudaron a llegar donde estoy. Estoy muy agradecida y contenta», afirmó a EFE Joseline.

En la fiesta se celebró una misa en honor a los menores y una comida comunitaria con familiares, representantes de la asociación y líderes sindicales del mercado.

El objetivo es desplegar una red de apoyo para estos niños en situación de calle y evitar el riesgo de caer en la adicción a las drogas.

La organizadora de esta celebración añadió que la enseñanza debe ser que «la vida no es mala», aprender «con quien te juntas», al tiempo que lamentó las duras condiciones vidas de los homenajeados.

«Aquí tengo un niño que tiene diez años y tú lo ves con un cuerpo de un niño de seis años. Yo siento feo verlos (…) cómo divagan y cómo lloran», lamentó Díaz.

Por todo ello, mostró su confianza en que durante la celebración los menores atendidos por su asociación se sientan «importantes, amados y queridos».

En contextos de pobreza, los niños son la población más vulnerable a sufrir violencia y marginalidad, especialmente en zonas urbanas y rurales, donde hay mayor desigualdad y menor presencia del Estado.

En México, es frecuente que el crimen organizado reclute a menores como ‘halcones’ o incluso como sicarios, una situación que se produce en los territorios en los que los grupos criminales tienen un mayor poder o capacidad de captación.

A su vez, las autoridades han detectado que actualmente las redes sociales son uno de los principales medios que usa la delincuencia organizada para reclutar a las personas más jóvenes. EFE

des/csr/lpm

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