Una asociación suiza denuncia tratos «crueles e inhumanos» a los activistas de la flotilla para Gaza

afp_tickers

2 minutos

La asociación Waves of Freedom Suiza denunció el martes los «tratos crueles, inhumanos y degradantes» infligidos a los activistas suizos de la flotilla para Gaza interceptados y detenidos por las autoridades israelíes.

«El gobierno israelí llevó a cabo detenciones y encarcelamientos ilegales y sometió a nuestros ciudadanos a tratamientos crueles, inhumanos y degradantes tal como los define la Convención Internacional contra la Tortura, tanto en el plano físico como psicológico», afirmó la asociación en un comunicado.

Según la organización, los participantes sufrieron «privación del sueño, falta de acceso al agua y a los alimentos, ausencia de atención médica o violencia verbal y psicológica».

La flotilla Global Sumud tenía como objetivo romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino.

«Varios de ellos también testifican haber sido mantenidos esposados durante largas horas, sin ninguna justificación. Algunos fueron abofeteados, golpeados y encerrados en una jaula», aseguró Waves of Freedom Suiza, cuyas afirmaciones coinciden con las denuncias formuladas por otros activistas a su regreso de Israel.

En el mismo sentido, parte de los 49 activistas españoles que integraban la flotilla también denunciaron haber sido maltratados.

«Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días. Nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos. Nos han vendado los ojos. Nos han atado de pies y manos», aseguró el domingo Rafael Borrego, uno de los integrantes, a su regreso a España.

Los alrededor de cincuenta barcos que la componían fueron abordados frente a las costas de Egipto y de la Franja de Gaza entre el 1 y el 3 de octubre, de manera ilegal según los organizadores y Amnistía Internacional.

Israel, por su parte, afirma que los barcos habían violado una zona prohibida.

Según la policía israelí, más de 470 personas que iban a bordo de los barcos de la flotilla fueron arrestadas. Las expulsiones comenzaron el 2 de octubre.

ag/nl/pc/mb