Una avalancha sepulta hotel en Afganistán y causa un muerto y más de 60 personas atrapadas

2 minutos

Kabul, 23 ene (EFE).- Los equipos de rescate luchan este viernes por llegar hasta un hotel en el norte de Afganistán que quedó sepultado por una avalancha de nieve, dejando a más de 60 personas atrapadas en su interior y al menos un fallecido, informaron fuentes oficiales.

El suceso tuvo lugar el jueves en la provincia de Parwan, en medio del temporal de nieve que azota al país.

«Una avalancha ha golpeado un hotel en la zona de ChaharMaghz Golai. Según nuestros informes preliminares, una persona ha muerto, 10 han resultado heridas y entre 60 y 66 personas están atrapadas dentro», declaró a EFE el director de Gestión de Desastres de la provincia, Hedayatullah Hamdard.

Las autoridades talibanas han movilizado a varias agencias gubernamentales, pero el acceso a la zona cero es complicado debido a que las carreteras están bloqueadas por la nieve y las condiciones meteorológicas siguen siendo severas.

«Desde ayer hemos estado trabajando para reabrir la carretera. Personal médico y militar, junto con equipos de Obras Públicas, están realizando esfuerzos conjuntos para llegar lo antes posible al lugar», añadió el funcionario.

El incidente se produce mientras las intensas nevadas de los últimos tres días han afectado a la mayoría de las provincias afganas, causando ya más de una docena de muertos en todo el país y cortando autopistas clave.

Afganistán sufre cada invierno este tipo de desastres, especialmente en las regiones montañosas del norte y del este.

Al mismo tiempo, los talibanes afrontan estas crisis con recursos muy limitados, sin acceso a reservas financieras y bajo sanciones internacionales, lo que les obliga a depender de la ayuda humanitaria externa para emergencias de gran escala. EFE

