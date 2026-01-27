Una avería de sistemas de navegación paraliza el aeropuerto de Ginebra y causa retrasos

1 minuto

Ginebra, 27 ene (EFE).- Una avería en los sistemas de navegación del proveedor nacional de estos servicios en Suiza, Skyguide, impidió todos los despegues y aterrizajes durante parte de la mañana de este martes en el Aeropuerto de Ginebra, causando retrasos que se prolongarán a lo largo de toda la jornada.

Según indicó la agencia nacional suiza ATS, la avería comenzó pasadas las 9:00 de la mañana hora local (8.00 GMT) y aproximadamente una hora después la mitad de los vuelos habían podido reanudarse.

Once vuelos tuvieron que ser desviados a Basilea, Lyon (Francia)o devueltos a su lugar de origen, indicó la agencia.

Skyguide también indicó que había cerrado temporalmente el espacio aéreo de Ginebra como medida de precaución tras el incidente técnico, y señaló que algunas de las medidas especiales para hacer frente a esta avería permanecerán en vigor durante 24 horas.

Al parecer, Skyguide llevó a cabo una actualización de software durante la noche del lunes al martes, pero algunos componentes del sistema no se cargaron correctamente y «fue necesario volver al sistema anterior y recurrir a un reinicio controlado», según explicó la empresa. EFE

abc/rcf