Una avioneta con doce personas a bordo se estrella en el sureste de Kenia

Nairobi, 28 oct (EFE).- Una avioneta con doce personas a bordo se ha estrellado en Kwale, en el sureste de Kenia, informó este martes la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave volaba de Diani, en el sur de la costa keniana, hacia Kichwa Tembo, una base aérea situada en la reserva natural del Masái Mara.

«Las agencias gubernamentales se encuentran en el lugar del accidente para determinar la causa del siniestro y sus repercusiones», señaló la KCAA en un comunicado difundido en la red social X. EFE

