Una avioneta de EEUU se precipita durante aterrizaje de emergencia en República Dominicana

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Santo Domingo, 8 jun (EFE).- Una aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense, ocupada únicamente por el piloto y el copiloto, se precipitó este domingo cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana, sin que de momento se tenga información sobre el estado de las dos personas a bordo.

De acuerdo con un reporte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), que investigan el suceso, la aeronave, matrícula N318JF y modelo GALX, declaró una emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto de esa localidad, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo.

La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, aseguró la información.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.EFE

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