¿Una bomba de relojería? La UE, ante el reto del envejecimiento de su población

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La población de la Unión Europea está a punto de alcanzar su máximo histórico y comenzará a disminuir en las próximas décadas, afirma un informe publicado este martes, que pone de relieve los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional.

En la actualidad, la UE tiene una población de 450,6 millones de habitantes, y seguirá aumentando ligeramente hasta 2029, cuando alcanzará unos 453,3 millones, antes de iniciar un descenso lento pero sostenido, indicó el martes el Centro Común de Investigación (CCR), un instituto adscrito a la Comisión Europea.

Para 2050, Europa contará con unos 445 millones de habitantes, y para el 2100 la cifra caerá hasta los 398,8 millones, un nivel de población comparable al de la segunda mitad de la década de 1970.

En tanto, los europeos viven más tiempo que nunca.

La esperanza de vida alcanzó los 81,5 años en 2024, gracias a los avances de la medicina y la mejora de las condiciones de vida. De aquí a 2050, casi uno de cada tres habitantes de la UE tendrá 65 años o más, frente a uno de cada cinco en la actualidad.

De cara a 2100, la esperanza de vida podría superar los 90 años para las mujeres y los 86 años para los hombres.

Estos cambios plantean «importantes desafíos», como la escasez de mano de obra, una mayor presión sobre las finanzas públicas, tensiones en los sistemas de salud, educación y formación, así como sobre la cohesión territorial, reconoce la UE.

Sin embargo, también crean nuevas oportunidades de mercado en torno a la denominada economía plateada (silver economy), centrada en productos y servicios destinados a las personas mayores, incluidas innovaciones en los ámbitos de la salud y la tecnología.

– La inmigración, una «necesidad» –

El informe señala que la inmigración «desempeña un papel cada vez más importante en la evolución de la población, al compensar parcialmente los efectos negativos del envejecimiento demográfico y de la reducción de la población activa», aunque por sí sola no puede modificar de forma significativa la trayectoria demográfica de la UE.

«La migración es una necesidad», declaró la comisaria de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la prensa.

En Europa, las mujeres tienen cada vez menos hijos, una tendencia que se arrastra desde los años 1960.

La tasa de fecundidad cayó a 1,34 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 necesario para mantener estable la población sin migración.

La edad media de la población europea era de 44,9 años en 2025, pero existen grandes diferencias entre los países del bloque.

Mientras que Irlanda es relativamente joven, con una edad media de 39,6 años, en Italia es de 49,1 años.

«Estamos viviendo vidas más largas y sanas que nunca, uno de nuestros mayores logros. Pero el cambio demográfico está remodelando nuestras sociedades, nuestras economías y nuestros mercados de trabajo», explicó Suica en un comunicado.

«Debemos actuar ahora para convertir esta transformación en una oportunidad», agregó.

La UE insiste en que mejorar la productividad y reducir el desempleo serán factores esenciales para compensar los efectos de la disminución de la población activa.

En la actualidad, cerca del 20% de las personas en edad laboral están fuera del mercado de trabajo. La brecha de empleo entre mujeres y hombres sigue siendo de 10 puntos porcentuales, mientras que ocho millones de jóvenes no estudian, no trabajan ni reciben formación.

Una situación que es propia de Europa, pues la población mundial no está disminuyendo.

Según el informe, el crecimiento demográfico se concentra cada vez más en algunas zonas de África subsahariana, en el sur de Asia y en algunos países de Oriente Medio.

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