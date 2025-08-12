Una bomba rusa deja dos civiles muertos en la ciudad de Kostiantínivka en Donetsk
Berlín, 12 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron este martes de la muerte de dos personas en un ataque ruso con una bomba guiada en la ciudad del este ucraniano de Kostiantínivka, en la región oriental de Donetsk, una de las zonas más activas del frente.
Serguí Gorbunov, jefe de la Administración Militar de Kostiantínivka, informó en su cuenta de la red social de ‘Facebook’ de que un ataque con una bomba guiada causó la muerte de dos personas y dañó varios edificios.
«Las personas sufrieron heridas mortales mientras se encontraban en sus propios hogares», escribió Gorbunov.
«La onda expansiva y los escombros dañaron ocho fachadas de viviendas particulares. Se observa una destrucción significativa en el lugar del impacto», añadió.
Fuentes militares citadas por la agencia ucraniana ‘Ukrinform’ dieron cuenta este martes de que en la región de Donetsk, donde se encuentra Kostiantínivka, tienen lugar actualmente «duras batallas» entre las defensas ucranianas y «fuerzas enemigas significativamente superiores».
«El enemigo está tratando de avanzar infiltrando pequeños grupos de infantería entre las líneas defensivas de las Fuerzas de Defensa», precisó el Grupo Operacional Táctico Donetsk del ejército ucraniano en su cuenta de ‘Facebook’.
Pero «la infiltración no significa tomar el control del territorio de Ucrania», según el escrito en ‘Facebook’ de dicho grupo, sino que implica que los rusos utilizan una táctica en la que «pequeños grupos de infantería enemigos son destruidos en lo más profundo de nuestras defensas». EFE
